Неизвестные факты о Наташе Королевой: только одно событие заставило её простить Тарзану измену

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королёва и Тарзан счастливы в браке и кажутся гармоничной парой, однако в их жизни было серьёзное испытание, которое могло привести к разводу: Тарзан изменил Королёвой с Анастасией Шульженко.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Соперница Королёвой сама признавалась в связи с Тарзаном и даже опубликовала их интимную переписку. Не всякая женщина на месте Королёвой могла бы пережить такой удар, однако после одного случая певица поняла, что, несмотря ни на какие романы на стороне, Тарзан по-настоящему ей предан.

"Я чуть не погибла на Волге, меня выбросило из катера. После этой аварии я поняла, что Сергей — тот человек, который будет до последнего рядом. Он меня спасал, трое суток находился со мной в реанимации. Я тогда тонула, он меня со дна доставал, откачивал. Это был переломный момент в отношениях. С тех пор ни о какой ревности речи быть не могло", — поделилась Наташа Королёва в интервью Ксении Собчак.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.



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