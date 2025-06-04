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Жасмин раскрыла свои планы на Интервидение — поклонники будут в восторге

1:05
Шоу-бизнес

Жасмин высказала своё мнение по поводу возрождения конкурса "Интервидение". Певица рада этому событию в музыкальном мире и считает, что у конкурса большое будущее.

Жасмин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жасмин

Жасмин заявила, что и сама хотела бы в какой-нибудь год поучаствовать в "Интервидении".

"С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на "Интервидении", — сказала певица в беседе с ТАСС.

Также она выразила сожаление о том, что много лет этот конкурс не проводился. Певица уверена, что это большое упущение и нужно было вернуть его к жизни намного раньше.

"Когда я узнала о том, что "Интервидение" пройдёт вновь, то, скажу честно, подумала: "А почему мы не сделали этого раньше? У нас в стране очень много талантов". Будут приезжать очень многие достойные вокалисты, артисты, певцы. Я уверена, что "Интервидение" станет очень популярным, выйдет на высокий международный уровень", — порассуждала Жасмин.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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