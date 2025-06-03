Прохор Шаляпин сравнил свой дом с убежищем Фредди Крюгера: что с ним происходит?

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин принял участие в шоу "Звёзды сошлись" и рассказал, почему возмущённые соседи угрожают ему штрафами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Дело в том, что когда-то Шаляпин купил загородный дом вместе с участком, однако так и не стал им заниматься. В результате земля начала зарастать травой и сорняками, и вся эта растительность стала вылезать за пределы его территории.

"Дом пока стоит. Ещё траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: "У тебя там трава, я вызываю…" Сейчас же за это штрафы приходят. Там ещё какая-то трава опасная, которая заходит и на её участок", — рассказал певец.

Кроме того, Прохор мрачно пошутил о своём доме, дав понять, что он превратился в зрелище не для слабонервных.

"Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит", — заявил Шаляпин.

Он планирует отдать дом вместе с участком своим родственникам, поскольку сам, видимо, так и не будет приводить хозяйство в порядок.

"Я себе лучше что-нибудь другое куплю, получше и готовое, а строить сам точно не буду", — резюмировал Прохор.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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