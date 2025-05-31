Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 9 продуктов стоит исключить после 30 — красота и здоровье скажут спасибо
Макароны с курицей, грибами и сливками и сырной корочкой: обед, который соберёт всех за столом
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей
Необычное 1-минутное упражнение, которое укрепляет ягодицы и бедра
Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно
Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке

Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть

0:45
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша, участница шоу "Сокровища императора", подтвердила взаимную симпатию с Олегом Майами, но подчеркнула: роман исключён.

Нюша
Фото: commons.wikimedia.org by Nemodnayasuka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нюша

В подкасте "Слово" певица заявила, что притворяться было бы глупо, так как чувства возникли.

"На мой взгляд, мы приняли правильное решение остаться друзьями в рамках проекта", - призналась она.

Сестра Нюши Мария Шурочкина ранее отмечала: "Особое отношение к Олегу было очевидно — она редко кого подпускает так близко". Артистка уклонилась от вопроса о текущем общении, сославшись на фокус на карьере.

При этом недавно Олегу Майами приписывали роман с певицей Ольгой Бузовой, с которой они выпустили совместный трек.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили

Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?

Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Последние материалы
Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей
Необычное 1-минутное упражнение, которое укрепляет ягодицы и бедра
Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно
Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке
Как Скорсезе и Де Ниро создали кинематографическую вселенную: история длиною в жизнь
Загадочные цветные полоски на шинах: для чего и для кого они нужны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.