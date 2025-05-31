Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть

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Певица Нюша, участница шоу "Сокровища императора", подтвердила взаимную симпатию с Олегом Майами, но подчеркнула: роман исключён.

Фото: commons.wikimedia.org by Nemodnayasuka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нюша

В подкасте "Слово" певица заявила, что притворяться было бы глупо, так как чувства возникли.

"На мой взгляд, мы приняли правильное решение остаться друзьями в рамках проекта", - призналась она.

Сестра Нюши Мария Шурочкина ранее отмечала: "Особое отношение к Олегу было очевидно — она редко кого подпускает так близко". Артистка уклонилась от вопроса о текущем общении, сославшись на фокус на карьере.

При этом недавно Олегу Майами приписывали роман с певицей Ольгой Бузовой, с которой они выпустили совместный трек.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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