Скандал вокруг наследства Тиммы: адвокат грозит Седоковой концом репутации через её тётю

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая семью покойного Яниса Тиммы, раскрыла детали давления на Анну Седокову в имущественном споре.
После игнорирования досудебной претензии о возврате средств от продажи пяти квартир в ЖК "Алые паруса" (часть которых полагается сыну баскетболиста), юрист связалась с тётей певицы в Томске.
"Они отморозились! Вчера просила тётю передать Анне: если опубликую информацию — её репутации конец", — заявила Гаврилова Woman.ru.
Адвокат предположила, что Седокова "финансово заинтересовала" родных, чтобы те блокировали контакты.
Требование касается миллионов рублей — часть выручки от элитной недвижимости. Срок ответа на претензию истёк, но Седокова публично не комментирует конфликт.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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