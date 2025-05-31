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Скандал вокруг наследства Тиммы: адвокат грозит Седоковой концом репутации через её тётю

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая семью покойного Яниса Тиммы, раскрыла детали давления на Анну Седокову в имущественном споре.

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

После игнорирования досудебной претензии о возврате средств от продажи пяти квартир в ЖК "Алые паруса" (часть которых полагается сыну баскетболиста), юрист связалась с тётей певицы в Томске.

"Они отморозились! Вчера просила тётю передать Анне: если опубликую информацию — её репутации конец", — заявила Гаврилова Woman.ru.

Адвокат предположила, что Седокова "финансово заинтересовала" родных, чтобы те блокировали контакты.

Требование касается миллионов рублей — часть выручки от элитной недвижимости. Срок ответа на претензию истёк, но Седокова публично не комментирует конфликт.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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