Шепелев раскрыл детали скандального знакомства с Чеховой: был очень недоволен

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Дмитрий Шепелев вспомнил, почему первая встреча с Анной Чеховой в 2013 году обернулась конфликтом.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Шепелев

На премии МУЗ-ТВ, которую они вели вместе, телеведущий попросил коллегу не упоминать о рождении сына Платона у Жанны Фриске.

"Но стоило нам выйти на сцену, Анфиса сразу заявила: "Давайте поздравим Диму!"" — рассказал Шепелев.

Его реакция стала причиной многолетней холодности в отношениях. Позже Чехова провоцировала его вопросами о свадьбе с Фриске, на что Дмитрий отрезал: "Когда вы распишетесь — тогда и мы".

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с раком мозга. После её смерти заботу о сыне Шепелев полностью взял на себя, запрещая родителям певицы видеться с мальчиком.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.



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