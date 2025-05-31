Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иосиф Пригожин раскрывает тайну: вот какая черта характера привела Киркорова к госпитализации
Крылья прочнее, полёты спокойнее: в России научились продлевать срок службы самолётов в 3 раза
Мечта на колёсах: как мы стояли в очереди за Жигулями
Пушистый монстр против уборки: как жить с питомцем и не утонуть в шерсти и запахах
Нанеси — и улетай: ароматы, которые делают лицо счастливым
Каждый второй электромобиль — в Китае: кто доминирует в мире электрокаров
Каждую ночь — одно и то же: зачем кошка лезет именно на подушку
Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья
Хищники съедают миллионы — проект по защите волков в США обернулся кошмаром для фермеров

Шепелев раскрыл детали скандального знакомства с Чеховой: был очень недоволен

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вспомнил, почему первая встреча с Анной Чеховой в 2013 году обернулась конфликтом.

Дмитрий Шепелев
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Шепелев

На премии МУЗ-ТВ, которую они вели вместе, телеведущий попросил коллегу не упоминать о рождении сына Платона у Жанны Фриске.

"Но стоило нам выйти на сцену, Анфиса сразу заявила: "Давайте поздравим Диму!"" — рассказал Шепелев.

Его реакция стала причиной многолетней холодности в отношениях. Позже Чехова провоцировала его вопросами о свадьбе с Фриске, на что Дмитрий отрезал: "Когда вы распишетесь — тогда и мы".

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с раком мозга. После её смерти заботу о сыне Шепелев полностью взял на себя, запрещая родителям певицы видеться с мальчиком.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
События
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Последние материалы
Мечта на колёсах: как мы стояли в очереди за Жигулями
Пушистый монстр против уборки: как жить с питомцем и не утонуть в шерсти и запахах
Нанеси — и улетай: ароматы, которые делают лицо счастливым
Каждый второй электромобиль — в Китае: кто доминирует в мире электрокаров
Каждую ночь — одно и то же: зачем кошка лезет именно на подушку
Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья
Хищники съедают миллионы — проект по защите волков в США обернулся кошмаром для фермеров
Шепелев раскрыл детали скандального знакомства с Чеховой: был очень недоволен
Haval Raptor сменил гибрид на бензин — и прибавил характера
Жир, который лечит: ешьте его каждый день — и воспаление исчезает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.