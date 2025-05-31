Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй

25-летний Ramil' (Рамиль Алеев), автор вирусного трека "Сияй", объявил о женитьбе в личном Telegram-канале.
Он признался, что у него не получилось держать язык за зубами, поэтому он решил рассказать поклонникам об изменениях в личной жизни.
"Личность супруги раскрою, может быть, потом", — написал рэпер, подчеркнув ценность приватности.
Этот шаг стал неожиданностью: ещё в 2022-м артист заявлял в интервью, что откладывает семью ради карьеры: "Хочу, чтобы близкие ни в чём не нуждались. Надо пахать!".
Теперь приоритеты изменились — Ramil' исполнил мечту, о которой говорил годами.
Недавно стало известно о тайной свадьбе и певца Алексея Воробьёва, который искал невесту в соцсетях.
Рами́ль Алекса́ндрович Али́мов (тат. Рамиль Александр улы Алимов) (позже — Рома́н Орло́в; род. 1 февраля 2000, Нижний Новгород, Россия), более известный как Ramil’ (рус. Рамиль), — российский певец и автор песен.
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