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Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

25-летний Ramil' (Рамиль Алеев), автор вирусного трека "Сияй", объявил о женитьбе в личном Telegram-канале.

Ramil’
Фото: instagram by личный аккаунт Ramil’ в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ramil’

Он признался, что у него не получилось держать язык за зубами, поэтому он решил рассказать поклонникам об изменениях в личной жизни.

"Личность супруги раскрою, может быть, потом", — написал рэпер, подчеркнув ценность приватности.

Этот шаг стал неожиданностью: ещё в 2022-м артист заявлял в интервью, что откладывает семью ради карьеры: "Хочу, чтобы близкие ни в чём не нуждались. Надо пахать!".

Теперь приоритеты изменились — Ramil' исполнил мечту, о которой говорил годами.

Недавно стало известно о тайной свадьбе и певца Алексея Воробьёва, который искал невесту в соцсетях.

Уточнения

Рами́ль Алекса́ндрович Али́мов (тат. Рамиль Александр улы Алимов) (позже — Рома́н Орло́в; род. 1 февраля 2000, Нижний Новгород, Россия), более известный как Ramil’ (рус. Рамиль), — российский певец и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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