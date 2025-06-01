Поклонники в восторге: Джессика Альба начала новую главу жизни после 17 лет брака

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джессика Альба наслаждается периодом свободы после 17-летнего брака, открыто принимая ухаживания поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ джессика альба

Источник Us Weekly подтверждает: "Она не в отношениях, но рада знакомствам". Недавние фото из лондонского парка с таинственным спутником доказали её спонтанность.

Параллельно актриса перекраивает жизнь: выставила на 19 млн долларов особняк в Беверли-Хиллз, где жила с экс-супругом Кэшем Уорреном.

"Цель — новое пространство для актрисы и её детей", — пояснил инсайдер.

Альба ищет дом для троих наследников: Онор (16), Хевен (13) и Хейса (7).

Развод, объявленный 5 месяцев назад, не стал преградой для совместной опеки. Но Джессика сознательно избегает серьёзных обязательств — сейчас её выбор: лёгкий флирт, подруги и вдохновляющие перемены.

Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.





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