Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вспомним мопеды детства: техника и радости СССР глазами очевидца
Собаки помогли: эксперимент спасает подростков от агрессивного рака
Почему летом водители переворачивают руль на 180 градусов
Эти помидоры рушат салаты, портят соусы и лопаются в банке
Свадьба века без штампа: Волочкова раскрыла причину, почему её дочь не пошла в загс
Бородин назвал слухи о возвращении Пугачёвой вбросом: россияне не хотят её видеть
Советы по чистке: как пластиковая стяжка и сода решат проблему засора канализации навсегда
В Италии нашли место, где хочется остаться: эту деревню признали лучшей в Европе — и не зря
Советский моторист: профи с золотыми руками

Поклонники в восторге: Джессика Альба начала новую главу жизни после 17 лет брака

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Джессика Альба наслаждается периодом свободы после 17-летнего брака, открыто принимая ухаживания поклонников.

джессика альба
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
джессика альба

Источник Us Weekly подтверждает: "Она не в отношениях, но рада знакомствам". Недавние фото из лондонского парка с таинственным спутником доказали её спонтанность.

Параллельно актриса перекраивает жизнь: выставила на 19 млн долларов особняк в Беверли-Хиллз, где жила с экс-супругом Кэшем Уорреном.

"Цель — новое пространство для актрисы и её детей", — пояснил инсайдер.

Альба ищет дом для троих наследников: Онор (16), Хевен (13) и Хейса (7).

Развод, объявленный 5 месяцев назад, не стал преградой для совместной опеки. Но Джессика сознательно избегает серьёзных обязательств — сейчас её выбор: лёгкий флирт, подруги и вдохновляющие перемены.

Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Никто не говорил об этом в автосалоне — и зря: зарядка, которая ломает электромобиль
Один предмет — два климата: стильное решение для жарких дней и прохладных вечеров
Поклонники в восторге: Джессика Альба начала новую главу жизни после 17 лет брака
Булочки отменяются: эти панкейки с корицей делают утро слаще и проще
Как Revolut сокращает влияние компаний из США: сотрудничество с Wer изменит цифровые платежи
Телескоп Уэбба заглянул в прошлое, и увидел её: она старше Млечного Пути — и в десять раз массивнее
Атмосфера вечного города: эти винные бары в Риме хранят секреты с IX века
Пока все готовились к вымиранию — природа пошла другим путём
Зимний сон на тёплом побережье: выступление Алсу в Сочи принесёт певице баснословную сумму
Советские завтраки: как начинался день с каши и бутерброда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.