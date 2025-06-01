Поклонники в восторге: Джессика Альба начала новую главу жизни после 17 лет брака

Джессика Альба наслаждается периодом свободы после 17-летнего брака, открыто принимая ухаживания поклонников.
Источник Us Weekly подтверждает: "Она не в отношениях, но рада знакомствам". Недавние фото из лондонского парка с таинственным спутником доказали её спонтанность.
Параллельно актриса перекраивает жизнь: выставила на 19 млн долларов особняк в Беверли-Хиллз, где жила с экс-супругом Кэшем Уорреном.
"Цель — новое пространство для актрисы и её детей", — пояснил инсайдер.
Альба ищет дом для троих наследников: Онор (16), Хевен (13) и Хейса (7).
Развод, объявленный 5 месяцев назад, не стал преградой для совместной опеки. Но Джессика сознательно избегает серьёзных обязательств — сейчас её выбор: лёгкий флирт, подруги и вдохновляющие перемены.
Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.
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