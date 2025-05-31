Трамп о помиловании P.Diddy: это не конкурс популярности

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вопрос о помиловании рэп-исполнителя Шона Комбса (P.Diddy), несмотря на их прошлую дружбу.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Отвечая на вопрос Fox News в Овальном кабинете, президент США подчеркнул: "Это не конкурс популярности. Я изучу факты, если вопрос возникнет".

Трамп признал, что не отслеживает ход суда над рэпером, а их общение прекратилось годы назад.

"Когда я ушёл в политику, отношения разрушились", — отметил он.

P.Diddy обвиняют в торговле людьми, рэкете и сексуальных преступлениях с сентября 2024 года. Ему грозит пожизненное заключение. Решение Траммп назвал беспристрастным: "Плохое обращение с людьми — главный критерий".

В феврале в защиту рэпера выступил Канье Уэст, потребовавший освободить музыканта из тюрьмы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.