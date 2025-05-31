Опальная Орбакайте прорвалась к отцу: встреча в Литве на фоне запрета въезда в Латвию

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Кристина Орбакайте совместила гастроли в Литве с долгожданной встречей с отцом.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

80-летний Миколас Орбакас не видел дочь месяцы — певица пропустила его юбилей из-за плотного графика. В Вильнюсе звезда устроила семейный ужин в ресторане, опубликовав тёплое видео с объятиями.

Визит прошёл на фоне скандала: месяц назад Латвия запретила Орбакайте въезд из-за крымских концертов. Служба безопасности страны назвала её выступления "угрозой национальным интересам".

"Добралась до любимой Литвы! Наконец могу лично поздравить папу", — написала певица в блоге 30 мая.

Орбакас — литовский актёр, живущий в Вильнюсе. Дочь посещает его урывками из-за гастролей по миру. При этом недавно Кристина Орбакайте встречалась со своей знаменитой матерью, проживающей на Кипре.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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