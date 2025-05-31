Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле

Стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России после начала СВО, столкнулся с повторным задержанием в аэропорту Бен-Гурион.
В эфире YouTube-шоу "Чё там у евреев?" артист раскрыл детали допроса: силовики требовали назвать посещённые страны Ближнего Востока и "сдать" друзей в Израиле.
Оганисян признался, что назвал телеведущего Михаила Шаца* (признанного в РФ иноагентом), но отказался раскрывать других контактов. "Я готовился к депортации, но всё обошлось", — отметил эмигрант, проживающий ныне в Армении.
"Допросный бокс — как дом родной! Держали всего 2 часа, даже улыбались. Такой темп — скоро пройду сразу", — иронизировал комик 27 мая.
Это уже не первая проверка Оганисяна израильскими службами. С 2022 года он проводит концертные туры в Турции, Европе и ОАЭ.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.