Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России после начала СВО, столкнулся с повторным задержанием в аэропорту Бен-Гурион.

Фото: instagram by личный аккаунт Гарика Оганесяна в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гарик Оганисян

В эфире YouTube-шоу "Чё там у евреев?" артист раскрыл детали допроса: силовики требовали назвать посещённые страны Ближнего Востока и "сдать" друзей в Израиле.

Оганисян признался, что назвал телеведущего Михаила Шаца* (признанного в РФ иноагентом), но отказался раскрывать других контактов. "Я готовился к депортации, но всё обошлось", — отметил эмигрант, проживающий ныне в Армении.

"Допросный бокс — как дом родной! Держали всего 2 часа, даже улыбались. Такой темп — скоро пройду сразу", — иронизировал комик 27 мая.

Это уже не первая проверка Оганисяна израильскими службами. С 2022 года он проводит концертные туры в Турции, Европе и ОАЭ.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



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