Тайный капитан: Стася Милославская сказала да футболисту ЦСКА на концерте Меладзе

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Актриса Стася Милославская, публично заявлявшая о неготовности к браку, удивила поклонников согласием на помолвку во время концерта Валерия Меладзе в Турции.

Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стася Милославская

Личность избранника держалась в секрете, но источники Super подтвердили: им стал полузащитник ЦСКА Егор Ушаков.

22-летний футболист в 2023 году перенёс черепно-мозговую травму в матче за "Крылья Советов", из-за чего досрочно прервал аренду. После операции и реабилитации Ушаков вернулся на поле лишь в этом году.

"Ранее Стася откровенно говорила, что не спешит под венец — это решение стало полной неожиданностью даже для её окружения", — отмечают инсайдеры.

До отношений с футболистом Милославская несколько лет встречалась с Александром Петровым, но пара рассталась без предложения. Вскоре актёр женился на Виктории Антоновой.

Уточнения

Анастаси́я Петро́вна (Ста́ся) Милосла́вская (род. 4 мая 1995, Москва) — российская актриса театра и кино.



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