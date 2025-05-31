Тайный капитан: Стася Милославская сказала да футболисту ЦСКА на концерте Меладзе

Актриса Стася Милославская, публично заявлявшая о неготовности к браку, удивила поклонников согласием на помолвку во время концерта Валерия Меладзе в Турции.
Личность избранника держалась в секрете, но источники Super подтвердили: им стал полузащитник ЦСКА Егор Ушаков.
22-летний футболист в 2023 году перенёс черепно-мозговую травму в матче за "Крылья Советов", из-за чего досрочно прервал аренду. После операции и реабилитации Ушаков вернулся на поле лишь в этом году.
"Ранее Стася откровенно говорила, что не спешит под венец — это решение стало полной неожиданностью даже для её окружения", — отмечают инсайдеры.
До отношений с футболистом Милославская несколько лет встречалась с Александром Петровым, но пара рассталась без предложения. Вскоре актёр женился на Виктории Антоновой.
Анастаси́я Петро́вна (Ста́ся) Милосла́вская (род. 4 мая 1995, Москва) — российская актриса театра и кино.
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