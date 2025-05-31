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Депутат Милонов рассказал, почему Пугачёва не иноагент: скрытые связи с элитами

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Минюста не вносить Аллу Пугачёву в реестр иноагентов.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Парламентарий связал это с историческим влиянием певицы на элиты и напомнил, что она всегда чувствовала себя в кабинетах чиновников как дома.

Милонов выразил уверенность, что отсутствие статуса объясняется не только формальными причинами. Он предположил, что Пугачёва договорилась через связи

Также Виталий Милонов не исключил её скорого возвращения в Россию для возобновления карьеры.

"Русские люди добры — её ещё примут. Лично я бы этого не допустил", — резко подчеркнул депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Параллельно Милонов затронул ситуацию с Иваном Ургантом, также избежавшим статуса иноагента, предположив его возможное возвращение на ТВ. 

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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