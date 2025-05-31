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Дебора-Ли Фернесс впервые о разрыве с Хью Джекманом: предательство — глубокая рана

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дебора-Ли Фернесс впервые прокомментировала развод с Хью Джекманом спустя два года после их сенсационного расставания.

Хью Джекман
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хью Джекман

69-летняя актриса призналась: "Мое сердце с теми, кто пережил травмирующее предательство. Это глубокая рана". Пара, поженившаяся в 1996 году и воспитавшая двоих детей, объявила о разрыве в сентябре 2023-го.

Фернесс рассказала о поиске сил в вере: "Высшие силы всегда действуют ради нашего блага. Даже боль ведет к истинному предназначению". Она подчеркнула, что возвращение к себе и личным границам приносит свободу.

"Ничего из этого не было личным выпадом. Мы исцеляемся через отношения", — добавила актриса, выразив благодарность за пройденный путь.

Развод звездной пары оформляется в упрощенном порядке. Новость появилась через неделю после публикации фото Джекмана с коллегой по мюзиклу Саттон Фостер, которая также недавно развелась.

Уточнения

Хью Майкл Дже́кман (англ. Hugh Michael Jackman; род. 12 октября 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский актёр, певец и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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