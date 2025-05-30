Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскрыла финансовый крах карьеры после инцидента с девочкой-квадробером на празднике в Надыме.
Артистка, чьи слова приводит Super.ru, констатировала, что ситуация сложилась очень плачевная.
"Пять платных мероприятий за восемь месяцев. Рекламные контракты аннулированы, несмотря на рост охватов", - рассказала исполнительница.
Бойко честно призналась, что из-за наступившего кризиса, ей нечем платить команде.
Инцидент произошёл в сентябре 2024, когда во время её выступления потерявшуюся девочку в кошачьей маске вывели на сцену. Певица пошутила над ребёнком вместо помощи, вызвав волну осуждения.
Недавно певица также рассказала о своём возлюбленном и раскрыла подробности их знакомства в аэропорту.
Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.
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