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Маргарита Симоньян открывает свою душу: как кома мужа перевернула её жизнь

1:11
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян рассказала в своём Telegram-канале, что после того, что произошло с её мужем Тиграном Кеосаяном, ей стало ещё тяжелее, чем раньше, читать негативные комментарии. Многие пользователи Сети часто ругают её за выбор одежды.

Маргарита Симоньян
Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Симоньян призналась, что на какое-то время ушла из соцсетей, чтобы не подвергать себя дополнительному стрессу, ведь ей и так непросто в этот период, но потом она вспомнила о людях, которые переживают вместе с ней и молятся за Тиграна, и вернулась в соцсети ради них.

"Я почти всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми. Но потом решила, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто молится и переживает за Тиграна. И стала опять вести соцсети. Но произошедшее меня очень изменило и, конечно, подкосило. У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно", — поделилась Маргарита.

Журналистка призвала хейтеров не выливать на неё свой негатив, чтобы ей не пришлось снова уйти и прекратить общение даже с доброжелательно настроенными подписчиками.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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