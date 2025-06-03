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Благодарность без границ: Стас Михайлов воспел отца в новой песне — это нужно услышать каждому

1:01
Шоу-бизнес

Стас Михайлов часто признаётся в разных интервью, что очень дорожит своими родителями, любит и уважает их. Недавно его отцу исполнилось 87 лет, и звёздный сын порадовал папу музыкальным подарком.

Стас Михайлов
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова
Стас Михайлов

Михайлов написал новую песню, в которой выразил все свои тёплые чувства к отцу, а также попросил у Бога, чтобы родители были здоровым.

"Твои советы помню и горжусь, что у меня такой отец, как ты…" — поёт Михайлов папе.

Кроме того, он обратился к отцу в личном блоге и перечислил все его лучшие качества.

"Папа, в тебе есть та мужская харизма, которая, наверное, передалась и мне, и передалась нашим детям — умение ставить цель и добиваться её. Пускай у тебя будет ещё долгая, красивая и счастливая жизнь с нами! Спасибо Богу за ещё один год жизни, который он дарит тебе и маме!" — так обратился артист к отцу в день его рождения.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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