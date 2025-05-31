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Внучка Шаца* в трёх языках: как комик планирует сохранить связь с Россией для семьи

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Михаил Шац* в интервью Станиславу Кучеру* (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл планы семьи по воспитанию новорождённой внучки Сары Джессики.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Несмотря на европейское гражданство ребёнка, комик подчеркивает: "Связь через язык точно сохранится. Родители говорят на русском — она станет билингвом или трилингом".

Шац выразил надежду, что девочка вырастет в среде свободы выбора, но не утратит связи с Россией.

"Она обязательно посетит страну. Возможно, даже вернётся", - предположил он.

При этом юморист исключил собственное возвращение из-за юридических ограничений статуса иноагента: "Мне отказано в праве на работу и участие в выборах. Сейчас я не смог бы там жить".

Михаил Шац впервые стал дедушкой в январе 2025 года, его дочь Софья Шац родила первенца от своего возлюбленного Семёна, с которым несколько лет живёт в Португалии. 

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград, СССР) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, стендап-комик, актёр театра, кино и дубляжа, общественный деятель, ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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