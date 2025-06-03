Мистическая сторона Анны Asti: певица раскрыла, как её слова могут влиять на реальность

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Asti поучаствовала в шоу "Натальная карта" и поделилась своим отношением к мистике. Оказалось, что певица не чужда этой области. Она интересуется астрологией и шутливо называет себя ведьмой, ведь у знаменитости бывало не раз, что она говорила о чём-то и вскоре это сбывалось. Певица отметила, что должна быть очень осторожной со словами.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анна Asti

Исполнительница часто принимает решения, руководствуясь разумом, однако она не игнорирует интуицию и нередко прислушивается к ней. Также она порассуждала об ауре, которую можно даже увидеть, сфотографировав с помощью высокочувствительной техники. Впрочем, свою собственную ауру Анна пока не видела.

"Я верю в энергию. В энергию мира, вселенной. Почему? Это классно. Есть даже аура, люди её сканируют — это и есть энергия. Это научный факт", — заявила Анна.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



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