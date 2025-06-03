Мало кто осмелится: Яна Поплавская оценила заявление Дурова о своей национальности

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская прокомментировала слова Павла Дурова о том, что он русский. Поплавская восхитилась смелостью Павла, который произнёс эти слова в Норвегии, несмотря на то что сейчас далеко не везде в мире хорошо относятся к русским и такое заявление могло привести к негативным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Поплавская

Поплавская поблагодарила Павла за то, что он открыто сказал о том, что он думает и чувствует, и отметила, что мало кто из уехавших знаменитостей может повторить такой шаг.

"Павел Дуров не боится сказать, что он русский. И даже готов умереть за это. Вот так — открыто, не полушёпотом, а на огромную аудиторию. Без всяких модальностей и деепричастных оборотов", — констатировала артистка в своём Telegram-канале.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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