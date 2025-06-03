Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китаянка съела фрукт в гостинице Сингапура и была оштрафована — что не понравилось персоналу?
Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки
Прохор Шаляпин сравнил свой дом с убежищем Фредди Крюгера: что с ним происходит?
Вы носите это — и выглядите уставшей: летние ошибки, которых не видно
Возраст больше не скрыть: здоровье теперь считают по новой формуле
Шаляпин озвучил цену возвращения в Пусть говорят: я перерос это
Он мог править в стае, но выбрал одиночество: поведение волка нарушило законы природы
Никаких химикатов: один предмет из дома спас теплицу от гнили и вредителей
Легенды в небе: культовые пассажирские самолёты, которых помнят до сих пор

Мало кто осмелится: Яна Поплавская оценила заявление Дурова о своей национальности

0:48
Шоу-бизнес

Яна Поплавская прокомментировала слова Павла Дурова о том, что он русский. Поплавская восхитилась смелостью Павла, который произнёс эти слова в Норвегии, несмотря на то что сейчас далеко не везде в мире хорошо относятся к русским и такое заявление могло привести к негативным последствиям.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Поплавская поблагодарила Павла за то, что он открыто сказал о том, что он думает и чувствует, и отметила, что мало кто из уехавших знаменитостей может повторить такой шаг.

"Павел Дуров не боится сказать, что он русский. И даже готов умереть за это. Вот так — открыто, не полушёпотом, а на огромную аудиторию. Без всяких модальностей и деепричастных оборотов", — констатировала артистка в своём Telegram-канале.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Авто
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Последние материалы
США требуют от других стран срочно внести предложения по пошлинам
Эти мелочи разрушают домашние тренировки — как избежать главного провала
Жирные волосы уже на следующий день после мытья? Вот как продлить свежесть и сохранить их чистыми дольше
Чем удивляет Коста-Рика: страна, где царит pura vida
Зачем Гитлер и Аненербе искали в Тибете Шамбалу?
Хотел как лучше — остался без двигателя: опасная правда про присадки
Мало кто осмелится: Яна Поплавская оценила заявление Дурова о своей национальности
Газовый коллапс: Украина в панике ищет €1 млрд, чтобы не замерзнуть
Он смотрел в душу: странное животное с человеческими глазами потрясло охотника
Бабушка сыплет белый порошок — и собирает вёдра урожая: соседи гадают, в чём дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.