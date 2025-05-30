Юлия Пересильд и оператор Милашин замечены в объятиях: новые подробности романа

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Юлия Пересильд и оператор Михаил Милашин продемонстрировали публичную близость на праздновании 16-летия старшей дочери актрисы Анны.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

Журналисты Super.ru запечатлели момент 20 мая: Милашин вручил Пересильд цветы в московском ресторане, после чего пара обменялась крепкими объятиями и поцелуем в щеку.

Инсайдеры связывают зарождение романтических отношений со съёмками драмы "Красавица" (2025), где Пересильд играла главную роль под руководством Милашина. Источник Telegram-канала "Только никому" подтверждает развитие романа после завершения проекта.

Событие произошло через месяц после официального расставания актрисы с Михаилом Тройником. Дочь артистки, именинница Анна, начинающая актриса, провела вечер с певцом Ваней Дмитриенко, оставаясь в центре внимания.

Уточнения

Ю́лия Серге́евна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.



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