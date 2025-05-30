Секретная свадьба Анастасии Ивлеевой: во сколько обошлось торжество

Свадьба Анастасии Ивлеевой и Филиппа Бегака в Ялте превратилась в операцию по сокрытию информации.
Согласно документам, полученным Super, пара арендовала весь элитный комплекс с тремя виллами на Южном берегу Крыма за 4,1 млн рублей на 6 дней. Историческая вилла графини Шестаковой (1899 г.) с приватным пляжем стала их резиденцией.
Персонал подписал соглашение о неразглашении: телефоны изымались на время мероприятий, а видеокамеры фиксировали каждое действие.
"Штраф или увольнение за любой намёк на утечку", — цитирует источник издания.
Церемония во дворце и послевечеринка сохранялись в тайне благодаря ротации охраны и раздельным зонам для гостей.
Ивлеева представила два платья: основное — от бренда Ulyana Sergeenko, вечернее — с перьями и шлейфом, запечатлённое на пляжной фотосессии.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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