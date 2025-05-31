Отношения бывших: как Брэд Питт защитил Дженнифер Энистон от фанатов

Брэд Питт оперативно предложил Дженнифер Энистон защиту после инцидента с компрометацией её домашнего адреса правоохранителями.
Источники Los Angeles Times подтверждают: 61-летний актёр пригласил 56-летнюю звезду в своё поместье с усиленной охраной, когда у её резиденции начали собираться фанаты.
"Инициатива Брэда стала жестом подлинной заботы, преодолевающей прошлые разногласия", — цитирует инсайдер The News.
Этот шаг знаменует новый этап в отношениях партнёров по браку (2000-2005), чей развод был омрачён романом Питта с Анджелиной Джоли на съёмках "Мистера и миссис Смит".
Представитель Питта отказался от комментариев, однако эксперты по безопасности отмечают: его комплекс в Беверли-Хиллз оснащён системами, недоступными в нынешнем доме Энистон — включая периметровые датчики и круглосуточную вооружённую охрану.
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.