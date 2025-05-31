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Отношения бывших: как Брэд Питт защитил Дженнифер Энистон от фанатов

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Брэд Питт оперативно предложил Дженнифер Энистон защиту после инцидента с компрометацией её домашнего адреса правоохранителями.

Брэд Питт
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брэд Питт

Источники Los Angeles Times подтверждают: 61-летний актёр пригласил 56-летнюю звезду в своё поместье с усиленной охраной, когда у её резиденции начали собираться фанаты.

"Инициатива Брэда стала жестом подлинной заботы, преодолевающей прошлые разногласия", — цитирует инсайдер The News.

Этот шаг знаменует новый этап в отношениях партнёров по браку (2000-2005), чей развод был омрачён романом Питта с Анджелиной Джоли на съёмках "Мистера и миссис Смит".

Представитель Питта отказался от комментариев, однако эксперты по безопасности отмечают: его комплекс в Беверли-Хиллз оснащён системами, недоступными в нынешнем доме Энистон — включая периметровые датчики и круглосуточную вооружённую охрану.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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