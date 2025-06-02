Неожиданный комплимент: певица Азиза раскрыла имя ангела российского шоу-бизнеса

Не так давно на шоу "Суперстар" произошёл скандал, когда Лера Кудрявцева не дала выиграть певице Азизе, которая шла к победе. Теперь, когда страсти улеглись, Азиза живёт настоящим и не оглядывается на этот неприятный случай.
Певица приняла участие в концерте в Кремле и перед выступлением с удовольствием общалась с коллегами. Когда она распевалась в своей гримёрке, и к ней заглянула Зара, Азиза очень обрадовалась. Она тепло относится к Заре и считает её не просто прекрасным человеком, а настоящим ангелом.
"Зара — ангел во плоти. Я говорю всем артистам, всем моим коллегам: если ангелы существуют, то они выглядят вот так. Зара это знает, и я тоже", — приводит слова Азизы mk.ru.
Услышав эти слова, Зара смутилась, что лишний раз доказывает её скромность.
Также Азиза встретилась со Стасом Пьехой, который на "Суперстаре" был солидарен с Кудрявцевой. У певицы не было времени с ним пообщаться, но они тепло поприветствовали друг друга.
Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица, композитор и поэтесса-песенник. Народная артистка Карачаево-Черкесии (2010).
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