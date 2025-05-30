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Анна Asti прервала молчание о своём браке: конечно, мы иногда разводимся

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярная российская певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) раскрыла детали семейной жизни с бизнесменом Станиславом Юркиным, женившимся на ней в 2020 году.

Anna Asti
Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Anna Asti

В ответ на спекуляции о разрыве 34-летняя артистка заявила: "Конечно, мы иногда "разводимся"! Это как "Я с тобой разведусь!" в ссоре".

Asti подчеркнула, что сознательно ограждает личную жизнь от публичности, что провоцирует ложные слухи: "Люди придумывают ерунду! Обидно, когда неправду воспринимают как факт".

Исполнительница хита "Царица" признала наличие сложных периодов в браке, но отвергла идею расставания.

"Я не выставляю отношения напоказ — отсюда и домыслы", — пояснила певица, чей последний альбом занял топовые позиции в чартах СНГ.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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