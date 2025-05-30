Старший сын Михаила Ефремова Никита отметил 37-летие философским постом в соцсетях.
Актёр театра и кино ("Домовой", "Эпидемия") признался, что прошедший год изменил его мировосприятие: "Почувствовал внутри кого-то нового — уязвимого, живого. Моего внутреннего ребёнка".
Ефремов-младший рассказал о важности эмпатии: "Он напомнил: быть рядом, когда страшно — просто держать за руку".
Вместо традиционных поздравлений артист попросил подписчиков помочь онкобольным, подчеркнув, что благотворительность — лучший подарок.
Актёр не упомянул о недавнем освобождении отца, сосредоточившись на личном духовном опыте.
Недавно Никита Ефремов рассказал в популярном юмористическом шоу, что вызвало удивление у отца, знаменитого актёра Михаила Ефремова, после освобождения из колонии.
Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.