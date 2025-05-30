Никита Ефремов: осознание уязвимости стало важным уроком к 37 годам

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Старший сын Михаила Ефремова Никита отметил 37-летие философским постом в соцсетях.

Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Ефремов

Актёр театра и кино ("Домовой", "Эпидемия") признался, что прошедший год изменил его мировосприятие: "Почувствовал внутри кого-то нового — уязвимого, живого. Моего внутреннего ребёнка".

Ефремов-младший рассказал о важности эмпатии: "Он напомнил: быть рядом, когда страшно — просто держать за руку".

Вместо традиционных поздравлений артист попросил подписчиков помочь онкобольным, подчеркнув, что благотворительность — лучший подарок.

Актёр не упомянул о недавнем освобождении отца, сосредоточившись на личном духовном опыте.

Недавно Никита Ефремов рассказал в популярном юмористическом шоу, что вызвало удивление у отца, знаменитого актёра Михаила Ефремова, после освобождения из колонии.

Уточнения

Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.





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