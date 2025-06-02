Недоразумение на всю страну: Соседов заявил, что не призывал Баскова уходить со сцены — вот что он на самом деле сказал

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов прокомментировал недавний инцидент с Николаем Басковым, когда певец посоветовал ему "закрыть рот" в ответ на призыв уйти со сцены. Соседов заявил, что на самом деле его слова исказили: он не говорил подобных слов.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Соседов не имеет ничего против Баскова: более того, ему понравился его дуэт с Серёгой.

"Если подобный призыв был высказан от моего имени, то это СМИ должно принести ему извинения. Более того, я не раз говорил, что Коля нашёл себя как блестящий ведущий ток-шоу и корпоративов. Что касается его как артиста, то мне до сих пор странно, что в интернете и СМИ остался без внимания роскошный новогодний дуэт Баскова и Серёги — обязательно послушайте и посмотрите", — поделился музыкальный критик.

Соседов пояснил, что, если он что-то и сказал насчёт Баскова, это было лишь о том, что его слишком много на телевидении, что вовсе не означает, что его не должно быть вообще на экранах. Сергей уточнил, что он призывал завершить карьеру совершенно других артистов, которым гораздо больше лет, чем Баскову. Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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