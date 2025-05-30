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Травмирующий момент для Анны Asti: певица выбила зубы во время выступления

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская звезда Aнна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в шоу "Натальная карта" рассказала о травмирующем инциденте на сцене.

Anna Asti
Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Anna Asti

По её словам, во время живого выступления она выбила передние зубы.

"Я повернулась, чтобы петь, и почувствовала, как зубы провалились внутрь", — описала певица момент, когда микрофон соскользнул и ударил её в лицо на второй песне концерта.

Боясь начать шепелявить, артистка приняла мгновенное решение: "Я отвернулась от зала, выплюнула зубы и продолжила петь".

Asti подчеркнула психологическую нагрузку, признавшись, что была в ужасе. Певица не уточнила дату происшествия и последствия для зубов.

Недавно артистка призналась, что получала предложение принять участие от России на конкурсе "Интервидение", но была вынуждена отказаться.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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