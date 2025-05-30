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Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Латвия официально закрыла въезд российскому актёру Даниле Козловскому, сообщила 29 мая глава МИД Байба Браже. Решение вызвало резкую реакцию Виталия Бородина, руководителя российского ФПБК.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

В интервью изданию "Страсти" он назвал запрет "постановкой", направленной на очищение репутации Козловского в России.

"Сначала запрет Орбакайте, теперь Козловскому. Почему не в США?", — задался вопросом Бородин, отметив отсутствие подтверждённых фактов поддержки актёром СВО.

По его словам, ни Козловский, ни певица Кристина Орбакайте, которой тоже закрыли въезд в Латвию, "не определились с позицией", избегая публичной поддержки спецоперации и помощи военным.

Решение Латвии стало вторым за месяц ограничением для российских знаменитостей — въезд Орбакайте закрыли 29 апреля. Козловский, известный международными проектами, пока не прокомментировал санкции.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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