Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?

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Латвия официально закрыла въезд российскому актёру Даниле Козловскому, сообщила 29 мая глава МИД Байба Браже. Решение вызвало резкую реакцию Виталия Бородина, руководителя российского ФПБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

В интервью изданию "Страсти" он назвал запрет "постановкой", направленной на очищение репутации Козловского в России.

"Сначала запрет Орбакайте, теперь Козловскому. Почему не в США?", — задался вопросом Бородин, отметив отсутствие подтверждённых фактов поддержки актёром СВО.

По его словам, ни Козловский, ни певица Кристина Орбакайте, которой тоже закрыли въезд в Латвию, "не определились с позицией", избегая публичной поддержки спецоперации и помощи военным.

Решение Латвии стало вторым за месяц ограничением для российских знаменитостей — въезд Орбакайте закрыли 29 апреля. Козловский, известный международными проектами, пока не прокомментировал санкции.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

