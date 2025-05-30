Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?

Латвия официально закрыла въезд российскому актёру Даниле Козловскому, сообщила 29 мая глава МИД Байба Браже. Решение вызвало резкую реакцию Виталия Бородина, руководителя российского ФПБК.
В интервью изданию "Страсти" он назвал запрет "постановкой", направленной на очищение репутации Козловского в России.
"Сначала запрет Орбакайте, теперь Козловскому. Почему не в США?", — задался вопросом Бородин, отметив отсутствие подтверждённых фактов поддержки актёром СВО.
По его словам, ни Козловский, ни певица Кристина Орбакайте, которой тоже закрыли въезд в Латвию, "не определились с позицией", избегая публичной поддержки спецоперации и помощи военным.
Решение Латвии стало вторым за месяц ограничением для российских знаменитостей — въезд Орбакайте закрыли 29 апреля. Козловский, известный международными проектами, пока не прокомментировал санкции.
Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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