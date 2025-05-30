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Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках

1:12
Шоу-бизнес

Актёр и певец Алексей Воробьёв засветился в компании красивой женщины в Москве. Парочка на глазах у прохожих слилась в поцелуе.

Актёр Алексей Воробьёв
Фото: ВК-аккаунт Алексея Воробьёва is licensed under public doman
Актёр Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв оказался замеченным в поцелуях на Патриарших прудах вслед за разговорами о свадьбе.

Несколько дней назад 37-летний эстрадный артист, скрывающий подробности личной биографии, внезапно посетил мероприятие с помолвочным перстнем на руке, ну а недавно публика увидела и саму возлюбленную. Молодые люди пылко целовались и были неразлучны.

Новым увлечением 37-летнего исполнителя оказалась брюнетка Аида Гарифуллина. Пока неизвестно, какое количество времени продолжается союз между Алексеем и Аидой.

Сами артисты никаких комментариев относительно брачных планов не делают. Однако общеизвестно, что оба принимали активное участие в третьей серии проекта "Фантастика" (2024-го года), вероятно, тогда и завязался роман.

Судя по сообщениям различных ресурсов, церемония бракосочетания молодых произошла в апреле текущего года.

Уточнения

Патриаршие пруды — общее название местности, расположенной в Пресненском районе Центрального административного округа города Москвы, куда входят пруд, сквер и микрорайон. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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