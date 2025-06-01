Звезде боевиков Джеки Чану торжественно вручили почётный чёрный пояс по карате

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Актёр Джеки Чан удостоился награды в виде почётного чёрного пояса по карате. Артиста отметили за популяризацию боевых искусств в кинематографе.

Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеки Чан

Награду знаменитому мастеру и творцу остросюжетных боевиков торжественно вручили на показе ленты "Каратэ-малыш: Легенды" в Нью-Йорке. Черный пояс звезде лично передал генеральный секретарь Международной ассоциации карате (WKF) Тосихиса Нагура.

Одновременно с Чаном этот знак почета удостоился исполнитель главной роли, актер Ральф Маччио. Согласно заявлению главы WKF Антонио Эспиноса, лишь немногим кинематографистам, помимо создателей франшизы "Каратэ-малыш", удалось запечатлеть на большом экране истинный характер и мораль настоящего боевого искусства.

Стоит подчеркнуть, что искусство единоборств Джеки Чана не ограничивается одним лишь карате. Кинематографический деятель обладает мастерством двух направлений китайского ушу — вин-чун и корейской боевой системы хапкидо, плюс знаком с основами классического бокса.

Эти умения позволили ему сформировать уникальный индивидуальный стиль исполнения боевых приёмов и демонстрировать разнообразные технические элементы на съёмочной площадке.

Уточнения

Дже́ки Чан — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.



Карате́ (также распространено написание каратэ, более точно отражающее русское произношение; яп. 空手道 каратэ-до: «путь пустой руки» или 空手 каратэ [ka'ɽate] «пустая рука») — японское боевое искусство, система защиты и нападения.

