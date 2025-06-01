Сергей Пенкин заявил, что у него есть дочь: неожиданное признание певца

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Певец Сергей Пенкин представил публике молодую девушку, которую назвал своей дочерью.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Пенкина is licensed under Public domain Певец Сергей Пенкин

60-летний исполнитель Сергей Пенкин абсолютно не способен копить средства и стремительно расходует финансы на дорогих сердцу людей, приобретая дорогие сувениры. Так, сестре он подарил роскошную меховую мантию из норки.

Кроме того, в передаче телеканала НТВ появится загадочная молодая особа, именуемая Пенкиным дочкой. Привлекательная блондинка боготворит артиста и также становится объектом щедрых подарков.

"У нас в семье так: я — носки, а он мне — машину", — сказал молодая особа, которую Пенкин представил как дочь в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Выяснилось, что девушка — племянница артиста, в которой певец не чает души. Родных детей у него нет, хотя иногда появляются претенденты на наследство артиста, уверяя, что они его биологические наследники.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, педагог; заслуженный артист Российской Федерации (2023).



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