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23 года тишины: Джиджи и Белла Хадид открыли миру свою таинственную сестру

Шоу-бизнес » Зарубежный

Мировые иконы моды Джиджи и Белла Хадид публично признали свою сводную сестру Эйдан Нокс, раскрыв 23-летний семейный секрет.

Белла Хадид
Фото: commons.wikipedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Белла Хадид

В эксклюзивном заявлении для Daily Mail сёстры сообщили, что Нокс появилась на свет после непродолжительных отношений их отца Мохамеда Хадида с Терри Хэтфилд Долл после развода с их матерью Иоландой в 2001 году.

"Эйдан родилась и выросла во Флориде, она росла с мужчиной, которого считала своим отцом, пока он внезапно не скончался, когда ей было 19 лет", — пояснили сёстры.

Родственницы встретились в 2023 году, мгновенно сблизились, а позже подтвердили биологическое родство с помощью ДНК-теста. Нокс уже познакомилась с 78-летним Мохамедом и другими членами семьи.

Хадиды подчеркнули, что их отец не знал о беременности при расставании, и попросили уважать частную жизнь Нокс. Эйдан — начинающий дизайнер и инфлюенсер, имеющая поразительное сходство с моделями — публично не комментировала ситуацию.

Уточнения

Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения. 

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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