Она может родить ещё 44 раза: Вероника Степанова о фигуре Самойловой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова сравнила фигуры блогера Оксаны Самойловой и актрисы Анны Михалковой.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова

Вероника Степанова уверена, что стройность 37-летней Оксане Самойловой дана самой природой. Испортить фигуру жены Джигана, по мнению психолога, не могут даже многочисленные роды.

"Оксана Самойлова — очень яркий пример девочки-подростка… У неё довольно узкие бедрышки, ничего не происходит с животом. Она может родить еще 44 ребенка, и ничего не произойдёт", — выразила своё мнение Степанова в социальных сетях.

Она привела в пример актрису Анну Михалкову, которая по словам психолога, имеет совсем другое строение тела. Степанова уверена, что стройность не свойственна дочери Никиты Михалкова.

"Там и таз другой, там кость другая в целом. Она такая широкая женщина. Она не может быть узкой по природе", — пояснила Вероника.

Ранее Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой.

Уточнения

А́нна Ники́тична Михалко́ва (род. 14 мая 1974, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, кинооператор и телеведущая. Народная артистка Российской Федерации (2025).



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