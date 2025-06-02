Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике

Звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук рассказала, как поддерживает свою природную красоту.
Анна Ковальчук рассказала, что нечасто обращается к косметологам, однако её сестра работает в бьюти-сфере.
"Она предлагает мне и укольчики, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов", — цитирует слова актриса "СтарХит".
Звезда кинематографа положительно относится к качественным пластическим вмешательствам.
"Если это хорошая пластика, это как зубы починить", — выразила своё мнение знаменитость.
Актриса отметила, что женщина должна следить за своим внешним видом. Она уверена, что от актрис на экране зрители ждут красоты, поэтому приходится стараться ради своей профессии и соответствовать ожиданиям поклонников.
А́нна Леони́довна Ковальчу́к (род. 15 июня 1977 года, Нойштрелиц, Германская Демократическая Республика (ГДР) — российская актриса театра и кино, телеведущая; Народная артистка Российской Федерации (2020 год).
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