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Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике

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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук рассказала, как поддерживает свою природную красоту.

Актриса Анна Ковальчук
Фото: Телеграм-канал Анны Ковальчук is licensed under public doman
Актриса Анна Ковальчук

Анна Ковальчук рассказала, что нечасто обращается к косметологам, однако её сестра работает в бьюти-сфере.

"Она предлагает мне и укольчики, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов", — цитирует слова актриса "СтарХит".

Звезда кинематографа положительно относится к качественным пластическим вмешательствам.

"Если это хорошая пластика, это как зубы починить", — выразила своё мнение знаменитость.

Актриса отметила, что женщина должна следить за своим внешним видом. Она уверена, что от актрис на экране зрители ждут красоты, поэтому приходится стараться ради своей профессии и соответствовать ожиданиям поклонников.

Уточнения

А́нна Леони́довна Ковальчу́к (род. 15 июня 1977 года, Нойштрелиц, Германская Демократическая Республика (ГДР) — российская актриса театра и кино, телеведущая; Народная артистка Российской Федерации (2020 год).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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