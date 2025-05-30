Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым

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Актриса Анна Ковальчук рассказала, как относится к замужеству младшей сестры Катерины Ковальчук, которая вышла замуж за комика Гарика Харламова.

Фото: Телеграм-канал Анны Ковальчук is licensed under public doman Актриса Анна Ковальчук

Звезда сериала "Тайны Следствия" Анна Ковальчук заявила, что обожает семью своей младшей сестры Катерины Ковальчук, которая сочеталась узами брака со звездой Comedy Club Гариком Харламовым.

"Обожаю Катю и Гарика! Конечно, мы все работаем и не часто видимся, но мы всё время на связи, мы посылаем друг другу смешные видеосообщения, и, когда есть возможность, встречаемся", — цитирует слова Анны "СтарХит".

Ранее Гарик Харламов честно рассказал о своей борьбе с паническими атаками. Юморист предположил, что проблемы у него начались на фоне кризиса среднего возраста.

Уточнения

А́нна Леони́довна Ковальчу́к (род. 15 июня 1977 года, Нойштрелиц, Германская Демократическая Республика (ГДР) — российская актриса театра и кино, телеведущая; Народная артистка Российской Федерации (2020 год).



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