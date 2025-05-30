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Жёсткий характер: свекровь Насти Ивлеевой заявила, что ей жаль всех жён сына

Шоу-бизнес

Мама мужа Насти Ивлеевой Филиппа Бегака рассказала, насколько непростой характер у её наследника.

Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак
Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Настя Ивлеева и Филипп Бегак отметили свою свадьбу. Дарья Семёнова сетовала на то, что сын не торопится знакомить её с очередной женой.

Женщина призналась, что не является свекровью в традиционном представлении об этой роли.

"Всех жён Филиппа мне жаль — у моего сына жёсткий характер. И жесток он не только к жёнам", — цитирует слова женщины "СтарХит".

Она отметила, что Филипп Бегак не переносит обмана и безответственности. У него за плечами уже было несколько браков.

Дарья Юлиановна напомнила, что у её наследника есть дочь Василиса. Именно её она считает главной женщиной в жизни сына.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают свадебный наряд Насти Ивлеевой.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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