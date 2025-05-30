В ней моя душа: Ани Лорак показала подросшую дочку Софию

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак похвасталась красавицей-дочкой Софией, которая по росту уже догоняет мать.

Фото: ВК-аккаунт Ани Лорак is licensed under public doman Певица Ани Лорак с дочерью

Ани Лорак опубликовала в социальных сетях фото с наследницей.

Певица под фото с дочерью презентовала свою новую песню. Звезда объяснила, что в композиции отражено только самое личное.

"В ней моя душа", — написала под фото Лорак.

14-летняя София — единственная дочь Ани Лорак, рождённая в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак вышла замуж за гражданина Испании Исаака Виджраку. Свадебная церемония состоялась на Мальдивский островах в начале 2025 года. От прошлого брака у Исаака Виджраку есть взрослая дочь и сын-дошкольник.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.