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Преобразившуюся Наташу Королёву перепутали со Стоцкой

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Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Певица Наташа Королёва
Фото: Инстаграм Наташи Королёвой is licensed under public doman
Певица Наташа Королёва

Королёва представила свою новую песню. В музыкальной композиции звезда поёт о том, что "Наташа должна разукрасить мир".

Певица озадачила подписчиков в соцсетях, так как предстала с ярко-рыжими волосами.

"Видимо, это моя миссия — разукрасить наш мир шальной яркими звуками и красками", — написала под кадрами Королёва, отметив, что в мире есть место чуду и сказке.

Фанаты звезды признались, что не сразу узнали певицу в новом образе. Её перепутали с рыжеволосой Анастасией Стоцкой.

"Сразу подумала, что Анастасия Стоцкая, а когда присмотрелась, нет, это наша Наташа Королёва";

"Совсем мало что осталось от Королёвой";

"На маму становится похожа", — писали фолловеры под постом звезды.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. 

Анастаси́я Алекса́ндровна Сто́цкая (укр. Анастасія Олександрівна Стоцька; род. 7 октября 1982, Киев, Киевская область, УССР, СССР) — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» за роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» (2022).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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