Преобразившуюся Наташу Королёву перепутали со Стоцкой

Певица Наташа Королёва удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Королёва представила свою новую песню. В музыкальной композиции звезда поёт о том, что "Наташа должна разукрасить мир".

Певица озадачила подписчиков в соцсетях, так как предстала с ярко-рыжими волосами.

"Видимо, это моя миссия — разукрасить наш мир шальной яркими звуками и красками", — написала под кадрами Королёва, отметив, что в мире есть место чуду и сказке.

Фанаты звезды признались, что не сразу узнали певицу в новом образе. Её перепутали с рыжеволосой Анастасией Стоцкой.

"Сразу подумала, что Анастасия Стоцкая, а когда присмотрелась, нет, это наша Наташа Королёва";

"Совсем мало что осталось от Королёвой";

"На маму становится похожа", — писали фолловеры под постом звезды.