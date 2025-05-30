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Выписанный из больницы Дмитрий Позов продолжит лечение от депрессии дома

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Шоу-бизнес

Звезда "Импровизации" Дмитрий Позов рассказал, как продвигается его восстановление после тяжёлой депрессии. Комику понадобилась помощь медиков.

Комик Дмитрий Позов
Фото: Инстаграм Дмитрия Позова is licensed under public doman
Комик Дмитрий Позов

Дмитрий Позов вышел из больницы, где лечился от депрессии. Он объяснил, что продолжит борьбу со своим недугом уже вне стен клиники.

"Сейчас я ворвусь в жизнь, и будет сложнее. Впереди таблетки, консультации, работа над собой", — объяснил юморист.

Он обратился со словами благодарности к жене, с которой прожил 15 лет. Комик признал, что их брак окончательно распался, однако сказал спасибо супруге за то, что она не бросила его в беде и передала в руки специалистам.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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