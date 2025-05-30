Хочется многое тебе рассказать: Анна Заворотнюк показала архивное фото с мамой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк высказалась о матери в день годовщины со дня смерти актрисы.

Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman Актриса Анастасия Заворотнюк

Анна Заворотнюк опубликовала в социальных сетях фото с мамой, актрисой Анастасией Заворотнюк. На фото звезда сериала "Моя прекрасная няня" предстала ещё совсем молодой. На снимке она провожает дочку в школу.

"Любимая моя мамочка, вот уже год без тебя… так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, увидеть", — написала Анна под фотографией.

2 апреля Анна Заворотнюк родила сына, которого назвала Марселем. Она часто публикует снимки с наследником, рассказывая о том, как изменилась её жизнь после рождения малыша. Анну просто переполняют материнские чувства.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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