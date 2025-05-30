Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки везде: от граффити до лавочек — город, где царят усатые
Запоры, вздутие и усталость? Один тропический фрукт справится лучше аптек
Дико востребованный за границей: Шац* вступился за сбежавшего из РФ Галкина*
Иностранцы играют Евгения Онегина
Porsche 911 с новым лицом и духом прошлого: Flachbau может вернуться
Екатеринбург бьёт рекорды по зарплатам, но местные соискатели не в восторге — узнайте почему
Зачем хозяйки прячут овсянку в холодильник: этот трюк стоит запомнить
Превратите томатную пасту в кубики: нестандартный способ хранения, который вас удивит
Калогрия — пляжная жемчужина материковой Греции: лучшее место для семейного лета

Хочется многое тебе рассказать: Анна Заворотнюк показала архивное фото с мамой

0:51
Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк высказалась о матери в день годовщины со дня смерти актрисы.

Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman
Актриса Анастасия Заворотнюк

Анна Заворотнюк опубликовала в социальных сетях фото с мамой, актрисой Анастасией Заворотнюк. На фото звезда сериала "Моя прекрасная няня" предстала ещё совсем молодой. На снимке она провожает дочку в школу.

"Любимая моя мамочка, вот уже год без тебя… так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, увидеть", — написала Анна под фотографией.

2 апреля Анна Заворотнюк родила сына, которого назвала Марселем. Она часто публикует снимки с наследником, рассказывая о том, как изменилась её жизнь после рождения малыша. Анну просто переполняют материнские чувства.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает
Авто
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Последние материалы
Иностранцы играют Евгения Онегина
Porsche 911 с новым лицом и духом прошлого: Flachbau может вернуться
Екатеринбург бьёт рекорды по зарплатам, но местные соискатели не в восторге — узнайте почему
Зачем хозяйки прячут овсянку в холодильник: этот трюк стоит запомнить
Владимирская икона Божией Матери, которая спасала Русь: чудо из глубины веков
Превратите томатную пасту в кубики: нестандартный способ хранения, который вас удивит
Калогрия — пляжная жемчужина материковой Греции: лучшее место для семейного лета
Целый сезон мучений, а на выходе — горсть ягод? Возможно, смородина просто страдает
Маятники дрогнут — и тёмная материя перестанет быть тайной
Мускулистые и сильные ноги за 25 минут: Шварценеггер делится тренировкой нижней части тела из 5 упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.