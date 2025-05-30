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Могу позволить себе: Эвелина Блёданс объяснила, почему любит оголяться

1:11
Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс рассказала о своих пикантных привычках в летнее время года.

Телеведущая Эвелина Блёданс
Фото: ВК-аккаунт Эвелины Блёданс is licensed under public doman
Телеведущая Эвелина Блёданс

Эвелина Бледанс опубликовала в соцсетях фото в компании коллеги, звезды ТВ Анфисы Чеховой.

Это фото навлекло на 56-летнюю Эвелину шквал критики. Знаменитость обвинили в вульгарности и развратности, так как платье показалось публике чрезмерно откровенным.

Ранее Эвелина Блёданс объяснила, как она реагирует на возрастные изменения во внешности.

Сама Блёданс к критике относится спокойно и признаёт право интернет-пользователей высказывать своё мнение.

"Да, мне нравится иногда экспериментировать с нарядами, могу позволить себе надеть что-то откровенное. Простите, но уже жарко, и как-то хочется больше оголяться", — цитирует слова звезды "Общественная Служба Новостей.

Эвелина призналась, что рада интересу людей к своей персоне. Она отметила, что может позволить себе показывать фигуру, так как она у неё хорошая.

Она призвала публику успеть привести себя в форму перед летним сезоном.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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