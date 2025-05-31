Брэд Питт впервые за 9 лет высказался о разводе с Анджелиной Джоли

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Брэд Питт впервые за девять лет прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который официально завершился в конце 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Актер Брэд Питт

Несмотря на длительные судебные разбирательства и слухи, актер до сих пор почти не касался этой темы публично.

В интервью журналу GQ Брэд сказал, что развод — это просто "что-то, что закончилось" и не считает это большим событием. По его словам, сейчас его личная жизнь стала "относительно сбалансированной и безопасной".

Актер живет с Инес де Рамон в Лос-Анджелесе и готовится к международному пресс-туру своего нового фильма "Формула-1".

Брэд отметил, что несмотря на драму в прошлом, сейчас он обрёл покой и новый жизненный баланс.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.



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