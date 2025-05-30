Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала идеальный аэропортный наряд — такой, который вы точно захотите повторить этим летом в своих путешествиях. В одном из своих последних постов актриса поделилась кадрами с короткой поездки в Нью-Йорк, продемонстрировав удобный и стильный образ, который отлично подходит для долгих переездов и перемещений между самолетом и городом.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Лопес

В её наряде ключевыми стали ультра-мешковатые джинсы — своего рода элегантная альтернатива спортивным брюкам, которые обеспечивают комфорт и свободу движений. Вместе с джинсами Джей Ло выбрала классическую рубашку на пуговицах, удобную для слоёв и идеальную при изменениях температуры, которые часто случаются в самолёте.

Образ дополнили массивные туфли на платформе и большая сумка-тоут — незаменимый аксессуар для хранения всех необходимых вещей в дороге.

Если вы ищете идеальную форму для путешествий, вдохновляйтесь аэропортным стилем Дженнифер Лопес — легко повторить с мешковатыми джинсами, свободной рубашкой и просторной сумкой, причём стоимость подобных вещей начинается всего от 15 долларов.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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