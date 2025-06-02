Кармически было предначертано: Клявер рассказал о 17 годах работы с Костюшкиным — как им удавалось не ссориться?

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Денис Клявер вспомнил о своём сотрудничестве со Стасом Костюшкиным, когда они вместе пели в группе "Чай вдвоём". Клявер рассказал, что у них никогда не было крупных ссор, недопониманий, они не строили интриг и не пытались друг другу навредить, — словом, отношения были отличные.

Фото: commons.wikimedia.org by Gleborello, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чай вдвоём

Клявер порассуждал о том, что его отец Илья Олейников долгое время работал в дуэте с Юрием Стояновым, поэтому и ему самому, Денису, было суждено выступать в дуэте, просуществовавшем 17 лет.

"Мы никогда не ссорились. Реально. У нас была полная компромиссность. Это была настоящая партнёрская игра. Мне кармически было предначертано начинать мой творческий путь с дуэта. Это очень большой плюс, потому что твой партнёр всегда может поддержать тебя там, где ты слабее", — сказал Денис в беседе с порталом "Страсти" о многолетнем сотрудничестве с Костюшкиным.

Уточнения

«Чай вдвоём» — российский дуэт композитора и певца Дениса Клявера, вместе с поэтом и певцом Станиславом Костюшкиным, существовавший с 1994 по 2013 год.



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