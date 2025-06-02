Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровая осада: российский промышленный сектор стал главной мишенью хакеров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Трудно быть объективным: Михаил Боярский раскрыл своё отношение к актёрской игре дочки Елизаветы
Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры
Не верите в магию? Эта маленькая вещица в стиральной машине уберет шерсть животных с одежды — узнаете секрет
Культурные табу в Турции и ОАЭ: что нужно знать перед поездкой
Никакой химии: как кофейная гуща превращает кабачки в гигантов
Лайфхаки для советского гаража и дачи: проверенные временем советы
Невидимая ошибка в пробке, которая делает роботизированную коробку расходником

Кармически было предначертано: Клявер рассказал о 17 годах работы с Костюшкиным — как им удавалось не ссориться?

1:00
Шоу-бизнес

Денис Клявер вспомнил о своём сотрудничестве со Стасом Костюшкиным, когда они вместе пели в группе "Чай вдвоём". Клявер рассказал, что у них никогда не было крупных ссор, недопониманий, они не строили интриг и не пытались друг другу навредить, — словом, отношения были отличные.

Чай вдвоём
Фото: commons.wikimedia.org by Gleborello, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чай вдвоём

Клявер порассуждал о том, что его отец Илья Олейников долгое время работал в дуэте с Юрием Стояновым, поэтому и ему самому, Денису, было суждено выступать в дуэте, просуществовавшем 17 лет.

"Мы никогда не ссорились. Реально. У нас была полная компромиссность. Это была настоящая партнёрская игра. Мне кармически было предначертано начинать мой творческий путь с дуэта. Это очень большой плюс, потому что твой партнёр всегда может поддержать тебя там, где ты слабее", — сказал Денис в беседе с порталом "Страсти" о многолетнем сотрудничестве с Костюшкиным.

Уточнения

«Чай вдвоём» — российский дуэт композитора и певца Дениса Клявера, вместе с поэтом и певцом Станиславом Костюшкиным, существовавший с 1994 по 2013 год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Последние материалы
Эффективный уход после 40: как избавиться от морщин и пигментных пятен без сложных процедур
Кармически было предначертано: Клявер рассказал о 17 годах работы с Костюшкиным — как им удавалось не ссориться?
Роль в Netflix заставила пересмотреть отцовство: звезда Переходного возраста о прозрении
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Эти машины ремонтируются за копейки — даже без визита в сервис
Предотвратить короткое замыкание просто: 5 шагов для безопасности вашей электропроводки
Запах этой кухонной пряности отгоняет моль: узнайте, как просто можно защитить свою одежду
Обжаривай баклажаны и готовься удивлять: пицца с новым вкусом
Автовладельцы России получат шанс на дополнительные выплаты по ОСАГО — что нужно знать
Культ велосипедов в СССР: от Аиста до спортивных моделей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.