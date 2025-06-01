Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным

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Анастасия Волочкова впервые призналась, почему она не заключала официальный брак с Игорем Вдовиным, хоть и сыграла с ним пышную свадьбу.

Фото: commons.wikimedia.org by Zirman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Композиция "обручальные кольца"

Оказывается, такое решение балерина приняла не просто так. Ещё только встречаясь с Игорем, она подозревала, что равно или поздно всё закончится самым плачевным образом.

"Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только моё имущество: мои квартиры, мои деньги и всё остальное", — поделилась Анастасия с mk.ru.

Тем не менее несколько лет она была счастлива с Игорем, а про их свадьбу вспоминает как о поистине королевском празднике.

Ранее Волочкова предположила, что Ариадна не расписалась с Никитой Григоряном, поскольку захотела повторить мамин путь.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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