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Мужняя жена и домохозяйка: Филипп Киркоров удивил заявлением о будущем своей дочери Аллы-Виктории

1:06
Шоу-бизнес

Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, всё чаще удивляет общественность своими дерзкими выходками, чего только стоило её резкое высказывание о детях Аллы Пугачёвой, однако сам Киркоров не бьёт тревогу из-за строптивого характера девочки.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Киркоров рассказал в беседе с kp.ru, что он спокойно смотрит на буйный нрав Аллы-Виктории, поскольку считает, что именно из таких девочек вырастают женщины, становящиеся лучшими жёнами.

"Да, она сорвиголова. Пусть капризничает, пусть хулиганит. Обычно, когда в детстве белая покорная мышка, потом девочка вырастает, наоборот, в фурию. Пусть она фурией будет в детстве, а потом — прекрасной мужней женой, домохозяйкой, художницей", — говорит Филипп Киркоров.

Также артист заявил, что не поддержит дочь, если она захочет стать певицей, но и отговаривать её не станет. В таком случае ей придётся пробивать себе дорогу в шоу-бизнес самой, от звёздного отца в этом вопросе она не дождётся помощи.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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