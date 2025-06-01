Любовь Успенская шокировала признанием: прабабушка обзывала её грубым словом и грозила утопить

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская приняла участие в Youtube-шоу "Что было дальше?". Обычно участники рассказывают весёлые истории из жизни, однако бывают и исключения. Так, Успенская раскрыла, как в детстве к ней относилась прабабушка.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

Будущая знаменитость выслушивала грубые слова в свой адрес. Кроме того, прабабушка почти прямым текстом заявляла, что жалеет, что внучка живёт на свете. Из-за того что родственница была еврейкой, она путала некоторые русские слова.

"Если бы я знала, что ты будешь такой выродок, я бы тебя утонула в корыте. Утопила — утонула", — рассказала певица.

Ведущие шоу засомневались, точно ли речь шла о Любови Успенской, когда прабабушка говорила такие слова, и певица подтвердила, что они действительно были адресованы именно ей.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.