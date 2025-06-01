Диана Арбенина раскрыла секрет своей устойчивости: вот что она категорически не читает в интернете

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В наше время многие артисты сталкиваются с хейтом в Сети, и каждый реагирует на злобные комментарии по-разному: кто-то расстраивается, кто-то резко отвечает, а кто-то просто игнорирует их. Диана Арбенина поделилась своим способом сохранять покой и гармонию и не переживать из-за того, что кто-то пишет гадости.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Арбенина

Арбенина решила этот вопрос просто: она вообще не читает комментарии, даже если они положительные. Певица относится к интернету исключительно как к средству, необходимому для работы.

"Я выбрала для себя самый бережный и в то же время радикальный способ — вообще не читаю комментарии. Ни хорошие, ни плохие. Соцсети для меня — исключительно профессиональный инструмент. Зашла, выложила пост — ушла. У меня даже подписок нет", — рассказала Диана в беседе с порталом "Страсти".

Также она призналась в своей ранимости и высказала предположение, что хейтеры — это люди, у которых нет собственной жизни, раз им интересно писать оскорбительные вещи в чей-то адрес.

"Серьёзно, я не представляю, чтобы я села и начала анонимно писать кому-то гадости в интернете? У меня просто нет на это ни желания, ни душевного ресурса. Поэтому всем — жить своей жизнью и в своей крепости", — добавила она.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница.



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