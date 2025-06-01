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Игорь Николаев раскрывает секреты Кобзона: вот что легендарный певец считал для себя самым ужасным наказанием

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Шоу-бизнес

Игорь Николаев принял участие в шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором нужно определять, кто поёт под фонограмму, а кто — вживую. Николаев поделился своими методами распознавания обмана.

Иосиф Кобзон
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Кобзон

Николаев заявил, что определить то, что исполнитель не поёт, а только открывает рот, можно по его синхронизации с самим собой. По словам исполнителя, петь под фонограмму было невыносимой пыткой для Иосифа Кобзона, поскольку даже такому профессионалу, каким был Иосиф Давыдович, не всегда просто взять дыхание ровно в том месте, в каком оно взято в записи.

Николаев отметил, что Кобзон крайне редко пел под фонограмму, но если по какой-либо причине ему приходилось это делать, он очень мучился.

Об этом сообщает "7Дней".

 

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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